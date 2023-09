per Mail teilen

In Wechingen im Kreis Donau-Ries hat sich eine Elfjährige hinter das Steuer eines Autos gesetzt und den Wagen gestartet. Die Besitzerin wollte eingreifen und wurde überrollt.

Eine 39-jährige Frau ist am Montag auf dem Hof eines Hauses in Wechingen von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Ein elfjähriges Mädchen hatte den Wagen gestartet. Das Kind war zusammen mit der zwölfjährigen Tochter der Frau unbemerkt in das auf dem Hof geparkte Auto gesprungen.

Das ältere Mädchen setzte sich auf den Rücksitz, ihre Freundin hinters Steuer. Der Zündschlüssel steckte, und die Elfjährige startete das Auto. Die 39-jährige Frau versuchte noch, den Schlüssel abzuziehen. Da aber der Rückwärtsgang eingelegt war und das Mädchen aufs Gas trat, wurde die Frau zu Boden geschleudert und von dem Wagen überrollt.

Schwer Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Die 39-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Das zwölfjährige Mädchen wurde leicht verletzt, die Elfjährige blieb unverletzt.