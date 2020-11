per Mail teilen

Eine Frau soll in Aalen-Unterkochen ihren ehemaligen Liebhaber mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 48-Jährige hatte die Affäre mit der Frau vor kurzem beendet. Am Dienstag kam es dann zu der Messerattacke. Dabei verletzte die 42-Jährige den Mann an der Schulter. Angehörige des Mannes konnten Schlimmeres verhindern. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchter Tötung.