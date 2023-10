Die Polizei hat in Günzburg eine schwerverletzte Frau in ihrer Wohnung gefunden. Ein Nachbar hatte die Einsatzkräfte gerufen, da er im Hausflur eine Blutspur entdeckte hatte.

In einem Mehrfamilienhaus in Günzburg hat die Polizei am Dienstagmorgen eine schwerverletzte Frau gefunden. Sie war offenbar zuvor auf der Straße niedergeschlagen worden und hatte sich zurück in ihre Wohnung geschleppt.

Ein Nachbar hatte laut Polizei am frühen Morgen die Einsatzkräfte gerufen, weil er im Treppenhaus frische Blutspuren entdeckt hatte. Die Spur führte zu einer Wohnung. Weil niemand öffnete, brachen die Beamten die Tür auf. In der Wohnung fanden die Beamten die schwer verletzte Bewohnerin auf einem Bett, eine ältere Dame, wie es im Polizeibericht heißt.

Schwerverletzte Frau nicht vernehmungsfähig

Nach ersten Ermittlungen wurde die Frau auf der Straße von einem Unbekannten niedergeschlagen und am Kopf verletzt. Weil die Frau zunächst nicht vernehmungsfähig war, sind die Hintergründe der Tat noch unklar, so die Polizei. Sie sucht mögliche Zeugen des Vorfalls in der Nacht zum Dienstag in Günzburg.