Eine Frau hat in Neu-Ulm die Polizei gerufen, um eine Spinne in ihrer Wohnung zu suchen. Die 21-Jährige gab an, eine faustgroße Spinne in ihrer Wohnung gesehen zu haben. Daraufhin schloss sie sich in ein Zimmer ein. Die Polizei fand bei der Durchsuchung am Mittwoch keine Spinne und geleitete die Frau sicher aus der Wohnung. Ein Freund der Frau soll sich jetzt um die Spinnensuche kümmern.