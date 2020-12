Bei einem Autounfall in Giengen (Kreis Heidenheim) sind am Freitagabend fünf Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Autofahrerin zu schnell in einen Kreisverkehr am Stadtrand gefahren. Sie kam von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche, durchbrach einen Zaun und landete im Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants. Dort prallte sie gegen ein Auto, dessen Insassen eine Bestellung abgeben wollten. Die Autofahrerin und vier Personen in dem anderen Fahrzeug wurden verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Warum die Frau so schnell in den Kreisverkehr gefahren war, ist laut Polizei bislang nicht bekannt.