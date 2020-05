Ein aufmerksamer Passant hat am Freitagabend in Unterroth (Kreis Neu-Ulm) eine 80-jährige Frau aus einem Badesee gerettet. Zuvor hatte der Mann laut Polizei den Notruf gewählt. Der Rettungsdienst versorgte die Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 80-Jährige am Ufer einen Schwächeanfall erlitten und war in den See gefallen.