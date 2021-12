Bei einem Verkehrsunfall in Leinzell im Ostalbkreis ist am Dienstag ein elfjähriges Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr es mit einem Skateboard über einen Zebrastreifen. Das erkannte eine Autofahrerin zu spät. Sie stieß mit der Elfjährigen zusammen. Die Autofahrerin hielt an und entschuldigte sich. Danach entfernte sie sich vom Unfallort, ohne sich weiter um das Mädchen zu kümmern. Es wurde bei dem Zusammenstoß aber leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.