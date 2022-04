Nach Messerattacke in Dornstadt: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Ein 31-Jähriger soll am Dienstag eine 27-Jährige in Dornstadt mit einem Messer schwer verletzt haben. Warum er seine ehemalige Arbeitskollegin angriff, ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch unklar.

Der Tatverdächtige ist inzwischen in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Mittwoch mitteilten, war die 27-jährige Frau am Dienstagnachmittag in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) mit ihrem Auto unterwegs. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, wurde die Tür des Wagens geöffnet und der 31-Jährige soll die Frau mit einem Messer verletzt haben. Dann sei der Mann geflüchtet. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und suchte den Angreifer.

Messerangriff Dornstadt: Verdächtiger festgenommen

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die schwer verletzte Frau. Sie kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist die Schwerverletzte nach einer Operation wieder ansprechbar.

Kurz nach der Tat nahm die Polizei den 31-Jährigen in der Wohnung eines Bekannten fest. Er händigte den Polizisten das mutmaßlich bei der Tat verwendete Messer aus. Weitere Angaben machte der Mann nicht. Warum er seine ehemalige Arbeitskollegin angegriffen hat, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag in Dornstadt die Messerattacke auf die 27-jährige Frau beobachtet haben.