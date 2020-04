Eine Frau hat in Aalen bei der Einfahrt in eine Tiefgarage offenbar die Höhe ihres Kleintransporters unterschätzt. Nach Polizeiangaben blieb die 22-Jährige am Samstagabend mit dem Fahrzeug am Garagentor hängen. Dabei entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro.