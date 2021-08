per Mail teilen

Mit einem festlichen ökumenischen Gottesdienst ist am Sonntag das neue Kloster-Hospiz in Schwäbisch Gmünd eingeweiht worden. Ab 1. September sollen dort schwerstkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase betreut werden. Das Hospiz ist Teil des Klosters der Franziskanerinnen der ewigen Anbetung.