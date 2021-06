Die Ermittler suchen mit einer Öffentlichkeitsfahndung den Täter, der am 5. Juni in Ulm einen Brandanschlag auf die Synagoge verübt hat. Sie haben am Donnerstag Fotos und ein Video eines Tatverdächtigen veröffentlicht.

Ob die Fahndung bereits Ergebnisse gebracht hat, dazu wollte sich die Polizei am Freitagmorgen noch nicht äußern. Die Ermittler haben auch ein Hinweistelefon zum Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm geschaltet.

Auf den Fotos ist ein Mann in einem weißen T-Shirt zu sehen. Dieser Mann stieg am 5. Juni in Ulm an der Haltestelle "Lehrer Tal" hinten in einen Bus der Linie 5 ein. Eine Kamera im Bus filmte ihn dabei.

Ein Mann mit einem weißen T-Shirt und Jeans in einem Bus der Linie 5 in Ulm: Den Ermittlungen zufolge gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Mann auf dem Foto und dem Tatgeschehen. Öffentlichkeitsfahndung von Polizei und Staatsanwaldschaft

Die Bilder sind vom Tattag, Samstag, den 5. Juni. Der Mann war gegen 7:45 Uhr in den Bus ein- und wenig später an der Haltestelle "Rathaus" ausgestiegen, so die Erkenntnisse der Ulmer Kriminalpolizei.

Öffentlichkeitsfahndung: Polizei und Staatsanwaltschaft suchen mit diesen Fotos eines Mannes in einem Bus den Täter und Zeugen zum Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm Polizei und Staatsanwaltschaft

Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich dabei um die Person handeln könnte, die für den Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge verantwortlich ist. Die Ulmer Kriminalpolizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein.

Auffällig ist unter anderem ein sternenförmiges Tatoo am linken Arm des Mannes. Polizei und Staatsanwaltschaft

Die gesuchte Person hatte die Polizei bereits in ihrer Mitteilung vom 5. Juni beschrieben. Auch in der aktuellen Mitteilung heißt es, dass die gesuchte Person geschätzt 1,80 Meter groß ist. Sie habe am Tattag einen dunklen Kapuzenpullover getragen sowie eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe mit schwarzen Streifen und eine FFP2-Schutzmaske.