Am Institut für Materialforschung der Hochschule Aalen ist das Forschungsprojekt "coreA" mit einem Gesamtvolumen von knapp einer Million Euro gestartet. Wie die "Aalener Nachrichten" berichten, will ein Forscherteam die Entwicklung so genannter "amorpher Eisenlegierungen" voranbringen. Sie sollen die derzeit in Deutschland und in der EU verwendeten Trafokerne aus Elektroblech ersetzen.