Die Universität Ulm bekommt vom Bund 1,8 Millionen Euro für die Entwicklung von wasserstoff-elektrischen Antrieben für Flugzeuge. Das hat die Universität am Montag mitgeteilt.

Das Fliegen soll sauberer und leiser werden. Um das zu erreichen, braucht es neue Hybrid-Antriebe, die Brennstoffzellen und Batteriesysteme vereinen. Sie erreichen höhere Reichweiten als reine Elektro-Flugzeuge. An der Entwicklung solcher Antriebe arbeitet ein Forschungsverbund, an dem unter anderem die Firma Diehl Aerospace und auch die Uni Ulm beteiligt sind.

Batterien während des Fluges aufladen

In Ulm arbeiten Forscher und Ingenieure zum Beispiel an einem Luftversorgungsmodul für Brennstoffzellen, die mit Druckluft betrieben werden und auch an einem System, mit dem Batterien während des Fluges wieder aufgeladen werden.