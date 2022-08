Antarktis: Warum sich eine Ellwangerin auf die Polarnacht freut

per Mail teilen

Auf die Ellwanger Geophysikerin Benita Wagner kommen dunkle Monate zu. Sie forscht derzeit in der Antarktis. Dort beginnt im Mai die Polarnacht. Aber was reizt sie dort?

Benita Wagner aus Ellwangen (Ostalbkreis) ist Geophysikerin und arbeitet momentan auf der Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis im Ewigen Eis. Insgesamt wird sie dort 14 Monate verbringen.

SWR: Frau Wagner, in ihrer Heimat Ellwangen regnet es heute (Dienstag) immer wieder. Es hat nasskalte zehn Grad. Was haben Sie denn in Sachen Wetter zu bieten?

Benita Wagner: Bei uns ist es aktuell wolkenlos, blauer Himmel, die Sonne scheint und wir haben doch recht frische minus 40 Grad.

Geophysikerin Benita Wagner vor der Forschungsstation Neumayer III in der Antarktis. Sie bleibt mehrere Monate dort und wird die Polarnacht im Ewigen Eis erleben. Benita Wagner/privat

Müssen Sie nachher noch raus? Und wenn ja, was ziehen Sie an?

Ja, tatsächlich geht es heute noch raus. Wir stellen noch einen Windmast auf und da werde ich meinen Tempex anziehen. Das ist dieser rote Ganzkörperanzug. Darunter eine Daunenjacke. Aber meistens wird es dann doch ganz gut warm, wenn man läuft, das unterschätzt man eigentlich.

Sie sind seit Anfang des Jahres auf der Forschungsstation Neumayer III. Auf Fotos sieht man ein längliches weiß-rot-blaues Gebäude auf Stelzen mitten im Eis. Was genau ist ihre Aufgabe?

Zusammen mit einer Kollegin betreuen wir das geophysikalische Observatorium. Wir sind verantwortlich für seismologische und magnetische Datenaufzeichnungen im weitesten Sinne. Da haben wir verschiedene Stationen, zwei weiter weg von der Neumayer-Station, eine direkt hier. Da werden Langzeit-Beobachtungen gemacht. Es werden kontinuierlich Daten aufgezeichnet, und die werten wir teilweise aus, teilweise sind wir nur für die Datenaquise zuständig. Und dann gibt es tägliche Routinen wie zum Beispiel das Lokalisieren von Erdbeben immer vom Vortag. Die können wir angucken und lokalisieren.

Die Leiter führt etwa 15 Meter tief ins magnetische Observatorium. Dort werden Messungen durchgeführt. Benita Wagner/privat

Was passiert mit den Daten? Hat das was mit dem Klimawandel zu tun, dass man Daten aufzeichnet und auswertet?

Nicht direkt. Das Interessante in der Antarktis ist, dass es wie eine Art blinde Zone ist. Hier gibt es sonst nichts und natürlich auch keine Daten - egal, worum es geht: um Wetter, um Luftzusammensetzung. Deswegen ist es hier sehr spannend, Daten aufzuzeichnen.

Jetzt lese ich: Der arktische Winter hat begonnen. Es ist fast immer ganz dunkel, dann sind sie gerade mal neun Leute auf dieser Station, die ja ziemlich einsam im ewigen Eis liegt. Was macht denn diese Situation mit Ihnen?

Die Polarnacht beginnt erst am 21. Mai. Ab da geht die Sonne wirklich nicht mehr auf.

"Aktuell haben wir noch das Vergnügen von sehr schönen und langen Sonnenauf- und -untergängen."

Wir fiebern allerdings schon auch der Polarnacht etwas entgegen und freuen uns auf sowas wie Polarlichter. Uns wurde verheißen, dass es hier sehr schöne Lichtstimmungen gibt, auch im Polarwinter.

Gibt es etwas Bestimmtes, auf das sie sich besonders freuen? Sie haben ja noch ein paar Monate vor sich.

Ja, die Brutzeit der Pinguine beginnt im Winter. Und da wird es auf jeden Fall sehr putzig zugehen, wenn kleine Küken zu sehen sind - und die Polarlichter. Das ist auf jeden Fall ein Highlight.