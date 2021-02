per Mail teilen

Im Schwäbisch Gmünder Spitalhof werden am Mittwochabend Lebensmittel kostenlos abgegeben. Das "Foodsharing" ist laut Stadtverwaltung ein Projekt der offenen Jugendarbeit. Jeder darf sich bedienen, niemand muss Bedürftigkeit nachweisen. Denn es geht den Organisatoren vor allem darum, überschüssige Lebensmittel nicht zu verschwenden. Bei der Aktion im Spitalhof werden unverkäufliche Waren vor allem von Marktständen, Supermärken und Bauernhöfen bereitgestellt, hauptsächlich Obst, Gemüse, Brot und Brötchen, die sonst möglicherweise im Müll landen würden. Die Gratis-Verteilaktion gab es in Schwäbisch Gmünd auch schon vor der Corona-Pandemie. Jetzt wird sie ins Freie verlegt, so können die Regeln besser eingehalten werden.