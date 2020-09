Der Bund hat am Mittwoch Millionen-Zuschüsse für die Region beschlossen. So gibt es zwei Millionen für die Sanierung der Jahnhalle samt Schwimmbad in Ichenhausen im Kreis Günzburg und 1,4 Millionen Euro für die Sanierung des Donaubades in Neu-Ulm. Damit trägt der Bund fast die Hälfte der Kosten. Die Gemeinde Rainau im Ostalbkreis erhält knapp eine Million Euro für den Umbau der Mehrzweckhalle im Teilort Dalkingen.