Das Land Baden-Württemberg fördert mehrere Sozialprojekte im ländlichen Raum der Region. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, wird unter anderem der Bau eines Dorfbackofens in Nattheim im Kreis Heidenheim, eine Mountainbike-Strecke in Bartholomä im Ostalbkreis sowie ein Stadtquiz für Migranten in Ehingen im Alb-Donau-Kreis unterstützt. Landesweit gibt das Ministerium dafür insgesamt mehr als 800.000 Euro aus.