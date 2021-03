Das Land fördert den Breitbandausbau in der Region erneut mit Millionenbeträgen. Allein in den Alb-Donau-Kreis fließen fast 25 Millionen Euro, teilte das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration mit. Im Alb-Donau-Kreis können so in 19 Kommunen über 2.500 schnellere Internetanschlüsse gelegt werden. Die größte Einzelsumme im Kreisgebiet geht mit fast acht Millionen Euro nach Ehingen. Man sei bei dem Ausbau auf einem guten Weg, allerdings sei auch noch viel zu tun, so Landrat Heiner Scheffold. Ein vollständiger Breitbandausbau brauche Investitionen von bis zu 600 Millionen Euro, davon seien bislang ein Drittel getätigt. Das Land hat in dieser Übergaberunde 123 neue Bewilligungsbescheide übergeben. Auch in Ulm, im Kreis Biberach, im Kreis Heidenheim und im Ostalbkreis wird der Breitbandausbau weiter gefördert. So fließen beispielsweise 3,3 Millionen Euro nach Jagstzell und 2,7 Millionen Euro nach Herbrechtingen.