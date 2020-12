per Mail teilen

Die Universität Ulm hat für ein neu entwickeltes Wasserstoff-Brennstoffzellen-Flugzeug jetzt die Flugerlaubnis erhalten. Laut Uni soll am 11. Dezember ein erster Testflug am Stuttgarter Flughafen stattfinden.

Die Universität und auch der Stuttgart Airport sprechen von einem Meilenstein für klimaschonende Passagierflüge. Das Flugzeug Hy4 wurde in Ulm entwickelt und stellt die sechste und neueste Generation der emissionsfreien Wasserstoff-Antriebstechnik dar. Das Modell für den Testflug hat vier Sitze.

Das in Ulm entwickelte Brennstofzellen-Flugzeug Hy4 hat die Landeerlaubnis des Stuttgarter Airports erhalten. DLR

Flugzeuge mit 40 Passagierplätzen geplant

In den kommenden zehn Jahren soll die Technologie soweit ausreifen, so dass sie auf 40-sitzige Regionalflugzeuge übertragen werden kann. Federführend entwickelt wurde der alternative Antrieb aus einem Batterie-Brennstoffzellensystem vom Ulmer Professor Josef Kallo vom Institut für Energiewandlung und -speicherung. Zum Testflug am 11. Dezember werden Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erwartet.