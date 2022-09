In fünf Wochen werden alle Flüchtlingsunterkünfte im Ostalbkreis voll sein. Davon geht Landrat Joachim Bläse (CDU) aus - und will deswegen jetzt die Notbremse ziehen.

In der jetzigen Situation könne der Ostalbkreis nur noch so viele Flüchtlinge aufnehmen, wie er verpflichtet ist, so Landrat Joachim Bläse im SWR-Interview. Eine freiwillige Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge sei, anders als in der Vergangenheit, nicht mehr zu leisten. Der Ostalbkreis musste bislang weniger Menschen als andere Kreise aufnehmen, da es in Ellwangen eine Landeserstaufnahmestelle gibt.

Ostalbkreis muss vermutlich bald Flüchtlinge zuweisen

Bläse spricht von einem Hilferuf: Man müsse sowohl den Kommunen als auch der Bevölkerung sagen, dass einiges auf den Landkreis zukomme. Erstmals in der Geschichte des Ostalbkreises müsse er bald vermutlich den Städten und Gemeinden Flüchtlinge zuweisen. Bislang hätten das die Kommunen im Kreis immer einvernehmlich geregelt. Das sei eine "Zeitenwende".

"Das gibt weitere Sprengkraft in der jetzigen eh sehr angespannten Situation."

Der Landrat kann auch nicht ausschließen, dass zum ersten Mal Sporthallen als Unterbringung herhalten müssen. "Ein Szenario, das wir bislang vermeiden konnten", so Bläse. Die Hoffnung, dass es sich noch abwenden lassen könnte, ist aber offenbar gering. In den Gemeinschaftsunterkünften sei schon "nachverdichtet" worden und die Kommunen hätten ebenfalls keinen Wohnraum mehr.

Die LEA Ellwangen wird vermutlich auch im kommenden Jahr betrieben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Landrat Bläse geht von Weiterbetrieb der LEA Ellwangen aus

Unterdessen geht Bläse davon aus, dass die Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen über das Jahresende hinaus bleibt. Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher (CDU) hatte sich vor einigen Monaten dagegen ausgesprochen. Verantwortlich ist das Land Baden-Württemberg - das hat sich aber bislang noch nicht geäußert.