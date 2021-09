Die Polizei hat an der A8-Raststätte Aichen bei Nellingen im Alb-Donau-Kreis in einem Lastwagenanhänger sieben illegal eingereiste Menschen entdeckt. Die sechs Männer und der Minderjährige kommen laut Mitteilung aus Pakistan, Afghanistan und Bangladesch. Sie kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung. Der Lastwagenfahrer erklärte, erst in Deutschland Klopfgeräusche gehört zu haben.