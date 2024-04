Wie stellen sich Kinder, die aus ihrem Land fliehen mussten, den Frieden vor? In der LEA Ellwangen haben Kinder ihre Ideen gemalt. "Mut zum Träumen" heißt jetzt auch die Ausstellung der Bilder.

Mit Pinsel und Farbe haben Kinder der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen (Ostalbkreis) ihre Träume vom Frieden festgehalten - in einem Malwettbewerb unter dem Motto "Mut zum Träumen". Der Lions Club Schwäbisch Gmünd - Aalen - Ellwangen beteiligt sich jedes Jahr am Friedensplakatwettbewerb des internationalen Verbandes und richtet den Malwettbewerb für Kinder in seinem Bezirk aus. Im vergangenen Jahr waren erstmals auch die jungen Bewohner der LEA gefragt, ob sie teilnehmen wollen. Ihre Werke sind nun im Landratsamt des Ostalbkreises in Aalen zu sehen.

Malen ist Kommunikation ohne Worte

Malen und Zeichnen ist es ein wichtiges Mittel für Kinder, um Gefühle und Erfahrungen zu verarbeiten, und um sich auszudrücken. Auch ohne den Malwettbewerb. "Malen ist Kommunikation ohne Worte, und ist besonders in der LEA wichtig, wenn die Kinder die Sprache des Landes nicht sprechen. (...) Durch das Malen können sie sich ausdrücken", erzählt Inna Vollenweider. Die Kunstlehrerin und ihre Kollegin, die Erziehungs- und Kunstherapeutin Sabine Treiber, kommen von den Maltesern und betreuen die Kinder seit zwei Jahren.

Beim Malen verlieren die Kinder ihre Hemmungen und kommen ins Gespräch, so Sabine Treiber. Ein Bild ist dann oft ein Anlass zum Reden. Für die Kinder ist die LEA oft der erste sichere Ort nach Monaten auf der Flucht. Hier sind sie im Schnitt zwei bis drei Monate. Dann werden sie und ihre Familien woanders untergebracht.

"Mut zum Träumen" Thema des Friedensplakat-Wettbewerbs

Die 15 Kinder, die im September 2023 beim Friedensplakat-Malwettbewerb mitgemacht haben, leben inzwischen an unterschiedlichen Orten in ganz Baden-Württemberg. Ihre Bilder sind geblieben und werden jetzt im Landratsamt des Ostalbkreises in Aalen ausgestellt.

Malen und Zeichnen ist eine der Beschäftigungen für Kinder in der LEA in Ellwangen. Für die Kinder ist es ein sicherer Ort, an dem sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. SWR

Wolfgang Leidig vom Lions Club Schwäbisch Gmünd-Aalen-Ellwangen hatte die Idee, die Kinder aus der LEA mitmachen zu lassen. "Normalerweise findet der Friedensplakatwettbewerb mit Schulklassen statt, aber auch mit Jugendgruppen. Wir haben die Möglichkeit genutzt, mit der LEA und den Kindern das Spektrum der Teilnehmer zu ergänzen. Aber wir meinen auch, dass der Wettbewerb einen Einblick in die Welt der Kinder gibt, die uns vielleicht nicht so vertraut ist", so Leidig.

Wut, die sich durch Reden in Regen verwandelt, der eine Blume wachsen lässt - der Traum der 13-jährigen Zainab Almoubark ist das Gewinnerbild des Malwettbewerbs der Kinder in der LEA in Ellwangen. Die Bilder sind noch bis zum 15. Mai im Landratsamt des Ostalbkreises in Aalen zu sehen. SWR

Das Gewinnerbild zeigt den Traum, dass sich Wut in etwas Schönes verwandelt

Wut, die sich durch Reden in Regen verwandelt und eine Blume wachsen lässt - dieser Traum der 13-jährigen Zainab Almoubark ist das Gewinnerbild des Malwettbewerbs der LEA Kinder. Auch beim nächsten Mal, im Herbst dieses Jahres, sollen wieder Kinder der LEA Ellwangen beim Wettbewerb mitmachen können.