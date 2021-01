Obwohl die Zahl der Flüchtlinge im vergangenen Jahr so niedrig war wie seit Jahren nicht, werden zurzeit regelmäßig Lastwagen mit Geflüchteten an Bord entdeckt. So wie die beiden Sattelzüge, auf die die Polizei am Wochenende bei Bad Rappenau gestoßen ist. Kurz davor gab es einen vergleichbaren Fund bei Appenweier. Was treibt gerade jetzt wieder so viele Menschen in die Hände von Schleppern und Schleusern? Migrationsforscher und Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative ESI, Gerald Knaus, erklärt es im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. mehr...