per Mail teilen

Ein ehemaliger Bewohner der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen (LEA) darf von der AfD-Politikerin Alice Weidel nicht mehr als "Rädelsführer" bezeichnet werden. Das hat das Landgericht Hamburg laut einem Sprecher entschieden. In einer Veröffentlichung der Politikerin nach den Protesten 2018 in der LEA wegen einer Abschiebung war der Mann "Rädelsführer" genannt worden. Dagegen hat er sich erfolgreich gewehrt, weitere Klagepunkte hatte das Gericht laut einer Sprecherin abgewiesen.