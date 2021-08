Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Sonntag in Giengen an der Brenz vor der Polizei geflohen und dabei gegen einen Baum geprallt. Der Mann war alkoholisiert und wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer ignorierte während seiner Flucht alle Signale der Polizei und verlor letztendlich die Kontrolle über sein Auto, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Aufprall gegen einen Baum verletzte er sich leicht. Warum der Mann vor der Polizei floh, ist klar - er war zuvor gegen ein parkendes Auto gefahren. Das wiederum wurde gegen ein vor ihm geparktes Fahrzeug und einen Anhänger geschoben. Kennzeichen an Unfallstelle zurück gelassen Der Mann flüchtete daraufhin, an der Unfallstelle zurück blieb aber sein Kennzeichen zurück. Auf dem Weg zur Wohnanschrift des Unfallverursachers sahen die Polizeibeamten den Mann mit seinem beschädigten Auto fahren. Als dieser den Polizeiwagen sah, begann die Verfolgungsjagd. Für seine Fahrt und die beschädigten Autos muss er sich nun vor Gericht verantworten.