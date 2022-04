Flucht vor der Polizei betrunken und ohne Führerschein

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Dillingen ist am Osterwochenende betrunken, ohne Führerschein und Autokennzeichen vor der Polizei geflohen. Bei der Verfolgung kam es laut Polizei zu einem Unfall eines Streifenwagens. Die Zeugen berichteten am Samstagabend von einem Porschefahrer, der ohne Kennzeichen und viel zu schnell unterwegs sei. Die Einsatzkräften haben ihn dort nicht mehr angetroffen, so die Polizei, schließlich sei er aber im Bereich Dillingen und Lauingen erkannt worden. Der Fahrer flüchtete vor einer Kontrolle. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt kam es zu einem Unfall eines Streifenwagens, an dem Totalschaden entstand, hieß es weiter. Durch Zeugenhinweise habe schließlich ein 41-jähriger Dillinger ermittelt werden können. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte, und auch keinen Führerschein besaß. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen der Flucht vor der Polizei und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.