Eine Flucht nach einem Streit in der Nacht zu Donnerstag in Oettingen (Kreis Donau-Ries) hat zu einem Sturz von einem Balkon geführt. Laut Polizei eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen einem 47-Jährigen und einem 21 Jahre alten Mann in einem Mehrfamilienhaus derart, dass der 47-Jährige die Flucht über ein Dachfenster zu einem Balkon antrat. Von dort wollte er nach unten klettern, stürzte aber und fiel drei Meter in die Tiefe. Der Mann wurde leicht verletzt.