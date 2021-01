Der Ulmer Magier Florian Zimmer kannte den weltbekannten Zauberkünstler und Dompteur "Siegfried" gut. Dieser starb am Mittwoch in Las Vegas. Dort traf ihn Zimmer zum ersten Mal.

Zwei Magiere unter sich: Siegfried Fischbacher (links) und Florian Zimmer (rechts) Florian Zimmer

2005 war Zimmer Europameister der Magie geworden. Zwei Jahre später traf er in Las Vegas das weltbekannte Zauberkünstler- und Dompteur-Duo "Siegfried und Roy" und erhielt dort als jüngster und bisher einziger deutscher Magier die Auszeichnung "Golden Lion Award" aus den Händen des weltberühmten Magier-Paares. Er erinnere sich noch heute daran, wie Siegfried damals zu ihm sagte, "dass endlich mal ein Landsmann diese Auszeichnung bekommt", erzählt Zimmer.

Private Besuche in Las Vegas

Siegfried sei auch in einem seiner Videos als Gast aufgetreten. Auch privat kannten sich die beiden, von gemeinsamen Unternehmungen etwa in München und Besuchen in Las Vegas.

Spektakuläre Auftritte auf dem Münsterplatz

"Inspirierend und hoch kreativ", das sagen "Siegfried und Roy" auf Zimmers Homepage über ihren jungen Kollegen. Der heute 37-Jährige Magier und Illusionist macht immer wieder durch spektakuläre Auftritte von sich reden, so etwa mit einer Entfesselungsaktion 2007 auf dem Ulmer Münsterplatz. 2011 ließ er sich dort in einem gläsernen Sarg in einem Konstrukt, gebaut aus Glasbausteinen, versenken. Die Befreiung war eine Hommage an Houdini, der sich als erster Magier lebendig begraben ließ.

Zuletzt plante Florian Zimmer den Bau eines Magie-Theaters in Neu-Ulm, die Pläne verzögerten sich jedoch wegen der Corona-Pandemie.