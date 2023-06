Florian-Zimmer-Theater öffnet nach Brand erst im September wieder

Das Theater des Magiers Florian Zimmer in Neu-Ulm bleibt nach dem Brand am Sonntag voraussichtlich bis Ende August geschlossen - und damit deutlich länger als zunächst vermutet.

Am vergangenen Sonntag hat es im Florian-Zimmer-Theater in Neu-Ulm gebrannt. Die Folgen sind offenbar doch weitreichender als zunächst angenommen. Das teilte Florian Zimmer am Freitag mit.

Brand im Magietheater Neu-Ulm - Folgen in mehreren Gebäudeteilen

Verschiedene Brandexperten haben das komplette Theatergebäude untersucht. Ausgebrochen war das Feuer in den Büroräumen. Aber der Rauch zog offenbar auch in den Showroom. Dort müssten nun das Vorhangsystem und die Showtechnik ausgewechselt werden. In Kürze werde ein Experte die restlichen Räume und die Gastronomie in Augenschein nehmen und auf Rußablagerungen testen.

Florian-Zimmer-Theater will nach der Sommerpause wiedereröffnen

Zimmer rechnet nach aktuellem Stand damit, dass sein Magietheater nach der Sommerpause, also ab dem 1. September, wieder den Betrieb aufnimmt. Außerdem plant er ein Alternativprogramm außerhalb des Gebäudes: Die Bühne soll auf den Parkplatz verlagert werden. "Dort gibt es ein kostenloses Bühnenprogramm, Cocktails, DJs und natürlich jede Menge Magie", so Zimmer.

Die Brandursache steht nach Aussage von Zimmer immer noch nicht "final fest". Möglicherweise war ein technischer Defekt eines elektronischen Gerätes der Ausgangspunkt des Feuers vom vergangenen Sonntag.