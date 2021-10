Magie in Neu-Ulm: Florian Zimmers Theater feiert Richtfest

Er will Neu-Ulm verzaubern: Der Magier Florian Zimmer baut derzeit an der B10 ein Zaubertheater. Dort will der Ulmer jährlich 200 Shows spielen. Jetzt hat er Richtfest gefeiert.

Mit der Zauberei ist es so eine Sache: Sie funktioniert leider nicht immer. Sonst würde das neue Magie-Theater von Florian Zimmer vermutlich längst stehen. Schon 2020 sollte eigentlich alles fertig sein, aktuell sieht es nach Anfang Mai 2022 aus. Video herunterladen (2,9 MB | MP4) Florian Zimmers Theatersaal ist noch geheim Jetzt ist eine weitere Etappe geschafft: Am Freitag hat der Magier, der schon für Michael Jackson gezaubert hat, Richtfest gefeiert - mit rund 200 Gästen, darunter auch einige Prominente wie der Schlagersänger Nino de Angelo. "Ein wichtiger Tag in meinem Leben" sei das, sagte der gelernte Bankkaufmann Zimmer dem SWR. Der Theatersaal, der sich über zwei Stockwerke erstreckt, ist allerdings noch top secret für die Gäste. 200 Mal pro Jahr will der 38-Jährige in seinem neuen Zuhause auftreten - mit der Zaubershow "Ulmglaublich". Darin will er, getreu dem Namen, Themen aus der Doppelstadt aufgreifen und einbinden: den Ulmer Spatz zum Beispiel oder den Schneider von Ulm, Albrecht Berblinger. Sonntags soll es eine Show für Kinder geben. Ein neues Highlight für Neu-Ulm: Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) gratuliert Florian Zimmer zum Richtfest. SWR Isabella Hafner Keine Angaben zu den Baukosten Neben den Zaubershows gibt es in dem Theater auch ein Restaurant, in dem das Konzept alle drei Monate wechseln soll. Bei der Frage nach den Baukosten hält sich der Magier allerdings bedeckt. "Es kostet mehr, als man denkt." Vermutlich schüttelt das selbst ein Zauberer nicht aus dem Ärmel.