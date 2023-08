Das Theater des Magiers Florian Zimmer in Neu-Ulm muss bis Dezember geschlossen bleiben. Die Folgen eines Brandes im Juni sind laut Zimmer gravierender als gedacht.

Die Brandschäden im Florian Zimmer Theater in Neu-Ulm sind größer als gedacht: Das Magietheater muss bis Dezember geschlossen bleiben. Florian Zimmer sagte am Donnerstag dem SWR, er hoffe auf eine Wiedereröffnung am 1. Dezember.

Magietheater von Florian Zimmer sollte im September wieder öffnen

Das Feuer in dem im Sommer 2022 eröffneten Magietheater war in einem der Büroräume ausgebrochen. Anfang Juni wurde der Schaden auf 400.000 Euro geschätzt. Eigentlich war geplant, das Theater Anfang September wieder zu eröffnen.

Anfang Juni brannte es im Magietheater von Florian Zimmer in Neu-Ulm.

Doch nun teilte Florian Zimmer mit, dass das Feuer in den Büros einen größeren Schaden angerichtet hat als zunächst angenommen. Laut Florian Zimmer liegt der Schaden bei weit mehr als einer Million Euro. Das Feuer sei in einem Büroraum aufgrund eines Defektes in der Beleuchtung ausgebrochen, der Rauch sei aber durch das ganze Theater gezogen, so der Magier weiter. Teile des Gebäudes müssten entkernt werden, um letzte Spuren von Rauch und Ruß zu beseitigen. Dann müsse saniert und Material und Technik wiederbeschafft werden. Die Wiedereröffnung verzögere sich bis zum 1. Dezember.