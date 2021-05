Keine Werkverträge mehr in Schlachthöfen in Deutschland – zum 1.1. ist dieses Gesetz in Kraft getreten. Das bedeutet: Tausende Arbeiter aus Osteuropa, vorwiegend Rumänien und Ungarn, sind in Festanstellungen übernommen worden. So auch in Süddeutschlands größtem Schlachthof, Ulmer Fleisch in Ulm. Was bedeutet das für Mitarbeiter und Arbeitgeber?