Zwei Säcke mit Fleischabfällen sind offenbar illegal in einen Weiher in Rosenberg im Ostalbkreis geworfen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Säcke bereits am Freitag entdeckt. Teilweise schwammen die Abfälle bereits an der Wasseroberfläche und verunreinigten den Herlingsweiher. Die Polizei in Aalen bittet um Hinweise auf den Verursacher.