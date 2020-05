Rund 100 Menschen haben am Samstagnachmittag mit einem Flashmob auf dem Ulmer Münsterplatz auf die prekäre Situation von Geflüchteten in den Lagern an den EU-Außengrenzen aufmerksam gemacht. Auf Transparenten und in Reden verlangten die Demonstranten unter anderem die Auflösung und sofortige Evakuierung der Lager auf der griechischen Insel Lesbos. Der Corona-Schutz müsse für alle Menschen gelten, hieß es weiter. Auch die Stadt Ulm sollte Geflüchtete aufnehmen. Die "Seebrücke Ulm" hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Die Stadtverwaltung genehmigte den Flashmob unter Einhaltung der Hygieneauflagen und Abstandsregeln.