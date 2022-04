Stadt Aalen zeigt Skelette von Fischsauriern

per Mail teilen

Im Aalener Rathaus sind am Dienstag mehrere urgeschichtliche Fischsaurier vorgestellt worden. Sie waren bei Bauarbeiten im Aalener Stadtgebiet entdeckt worden.

Sammler der Geo-Gruppe Ostalb haben die Skelettreste von verschiedenen Fischsauriern, sogenannten Ichthyosauriern und Krokodilsauriern, entdeckt. Die Fossilien fanden sich nach Angaben der Stadt in etwa 180 Millionen Jahre alten Schieferplatten.

Fast vollständiges Skelett eines Fischsauriers

Eines der Highlights ist ein fast vollständig erhaltenes Skelett eines "Ichthyosaurier stenopteragius", also eines Fischsauriers. Der Kopf samt Augenring und Zähnen ist fast komplett erhalten, außerdem ein Torso mit Wirbeln, Rippen und Teilen der Paddel, mit denen der Saurier das Wasser durchpflügt hat.

Saurierskelette bei Bauarbeiten in Aalen gefunden

Braun herauspräpariert liegt das detailreiche Fossil auf dunkelgrauem Schiefer. Die Skelettreste der urgeschichtlichen Saurier hatten rund 180 Millionen Jahre lang im Boden der Aalener Stadtteile Wasseralfingen, Dewangen und Hofen gelegen. Bei Bauarbeiten wurden sie entdeckt und in aufwendiger Präparationsarbeit aus den Schieferplatten freigelegt. Zum Entdecken der paläontologischen Schätze braucht es einen geübten Blick, erklärt Ulrich Sauerborn von der Geo-Gruppe Ostalb. Manchmal erkenne man sie an einer Farbveränderung im Boden, so Sauerborn.

"Wirbel kann man aber auch an Ausbuchtungen in der Schieferplatte erkennen, manchmal ragt sogar ein Teil eines Knochens heraus."

Die Rippen und Wirbel des Fischsauriers wurden bei Bauarbeiten im Aalener Stadtgebiet gefunden Gep-Gruppe Ostalb

Fundort in Aalen kann es mit Holzmaden aufnehmen

Das Herauspräparieren der Fossilien ist dann eine Fleißarbeit: 40 Stunden und mehr arbeiten Hobby-Paläontologinnen und -Paläontologen an einem solchen Prachtexemplar. Neben dem Fischsaurier präsentiert die Aalener Geo-Gruppe unter anderem Skelettreste eines Krokodilsauriers. Auch sogenannte "Magensteine" sind dabei, mit denen hat das Reptil seine Nahrung zerkleinert.

Außerdem gibt es einen eindrucksvollen Knochenhaufen eines Riesen-Fischsauriers, Teile einer Seelilie sowie Gagat, also versteinertes Holz, das auch zu Schmuck verarbeitet wird. Entdeckt haben die Aalener Hobby-Paläontologen die Fossilien vor zwei bis vier Jahren. Für Ulrich Sauerborn beweisen sie: Der Posidonienschiefer der Ostalb kann es sogar mit den berühmten Fundstellen von Holzmaden bei Kirchheim/Teck aufnehmen. "Man kann hundertprozentig davon ausgehen, dass er genauso fossilreich ist wie die berühmten Fundstellen, das ist eigentlich sicher.", sagt Sauerborn.

Sonderausstellung ab Juli geplant

Die Saurierfunde werden voraussichtlich ab Juli im Aalener Urweltmuseum in einer Sonderausstellung gezeigt. Aalens Tourismus-Chef Roland Schurig denkt weiter: Die neuen Highlights sollen das Museum und die Natur drumherum vernetzen, so seine Vorstellung. Der Besuch des Museums solle Appetit machen auf einen Besuch der Umgebung und die Besucherinnen und Besucher auch zu den Infostellen des Geoparks Schwäbische Alb führen. Ziel sei es, ein Netz von Naturerfahrung und vertieften Informationen in Museen zu schaffen.