Fischerstechen in Ulm mit Umzug und Tänzen gestartet

Üblicherweise findet das Ulmer Fischerstechen alle vier Jahre statt. Wegen Corona dauerte die Pause ein Jahr länger. Der 24. Juli ist der erste von zwei Turniertagen.

Endlich ist es soweit: Das Ulmer Fischerstechen mit seiner mehr als 500 Jahre alten Tradition findet wieder statt. Am Sonntagvormittag hat das Spektakel mit ersten Tänzen in historischen Kostümen auf dem Ulmer Saumarkt begonnen. Der Festzug zieht mit seinen Tänzen von Platz zu Platz in Ulm und Neu-Ulm.

An Nachwuchs fehlt es dem Ulmer Schifferverein nicht: Unter den Kostümierten bei Tanz und Festumzug vor dem Fischerstechen sind auch viele Kinder. SWR Annette Schmidt

Nach dem letzten Tanz um 15:30 Uhr auf dem Marktplatz zieht der Umzug durch das Metzgertor ans Donauufer, wo um 16:30 Uhr das Fischerstechen beginnt. Zwei sogenannte Stecher versuchen sich gegenseitig mit einer Lanze von der Zille ins Wasser zu stoßen. Nur wer trocken bleibt, kommt weiter.

15 Stecherpaare, eine Paarung ist noch geheim

Das Turnier in Ulm bestreiten 15 Stecher-Paare. 28 der 30 Figuren davon entstammen der historischen Tradition, die heute bekanntesten darunter dürften der Ulmer Spatz und der Schneider von Ulm sein, es sind aber auch Größen wie Kaiser Karl V., der König von Württemberg und ganz gemeine wie Bauer und Bäuerin dabei. Der Bezeichnung zum Trotz: alle Stecher sind Männer, zum Teil eben als Frauen verkleidet. Eine Paarung ist noch geheim. Diese ist jedes Jahr neu und hat einen aktuellen Zeitbezug. Das Geheimnis um die Überraschungsfiguren wird am Nachmittag gelüftet.

Auch sie gehören zum Fischertechen: die historischen Tänze auf verschiedenen Plätzen in Ulm und Neu-Ulm SWR Annette Schmidt

Erstmals Frau an Bord beim Fischerstechen

Auch wenn die Stecher ausschließlich Männer sind, es tut sich etwas in der Tradition. Erstmals ist eine Frau an Bord einer Zille: als Fahrerin. Die Zille wird immer zu dritt gefahren. Sie bringt den Stecher hinten im Boot dicht an der gegnerischen Zille vorbei und liefert ihm einen möglichst ruhigen Stand. Wer am 24. Juli als Sieger hervorgeht, tritt gegen den Tagessieger des folgenden Sonntags an, am 31. Juli.