Die Diskussion um die Lockerung der Corona-Regeln lässt die Nachfrage nach Mundschutz-Masken steigen. Neben vielen Privatinitiativen sind jetzt Firmen aus Laichingen und Aalen in die Herstellung eingestiegen.

Premiere für die Firma Hachtel aus Aalen - der Hersteller von Spritzgussteilen produziert normalerweise Kunststoffteile für Hausgeräte oder die Automobilindustrie. Weil es dafür aber gerade keine Abnehmer gibt, wurde ein Großteil der 60 Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt. Ein Kernteam hat innerhalb von acht Tagen eine Atemmaske im Spritzgussverfahren entwickelt.

Die Firma Hachtel aus Aalen hat innerhalb von acht Tagen eine Atemmaske im Spritzgussverfahren entwickelt. F. & G. Hachtel GmbH & Co. KG

Maske aus Gummi hat einen Feinfilter

In der Maske aus einem Kunststoff ist ein Feinfilter eingebaut. Sollten die Tests und die Zertifizierung positiv laufen, könnten pro Woche 5.000 bis 8.000 Stück gefertigt werden. Die Nachfrage, unter anderem von Altenpflegeheimen und Arztpraxen, sei schon jetzt riesig, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Hohe Nachfrage nach Mundschutz auch in Laichingen

Von einer hohen Nachfrage berichtet auch der Geschäftsführer der Firma Wäschekrone in Laichingen (Alb-Donau-Kreis). Der Hersteller von Hotelwäsche hat mit der Produktion von Mund-Nase-Masken aus Stoff begonnen. In Laichingen können derzeit pro Woche rund 2.000 dieser Masken gefertigt werden. Wenn auch die Subunternehmer, die üblicherweise für die Marke nähen, Masken fertigen, könnte die Produktion auf 20.000 Stück pro Woche ausgeweitet werden.

Hochbetrieb auch bei Plexiglas-Hersteller aus Neresheim

Auch bei einem Plexiglas-Unternehmen in Neresheim (Ostalbkreis) herrscht Hochbetrieb. Die Firma liefert durchsichtige Plexiglas-Scheiben, die zurzeit an vielen Kassen in Bäckereien, Apotheken und Drogerien als Spuckschutz zwischen Personal und Kunden eingesetzt werden. Die Plexiglasscheiben, die sonst bei Fräsmaschinen gebraucht werden, gehen zum Schutz gegen Coronaviren auch an Kunden nach Österreich, Frankreich und Italien.