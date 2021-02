per Mail teilen

Die Handwerkskammer Ulm sowie die Industrie- und Handelskammern Schwaben und Ostwürttemberg sind enttäuscht von den Beschlüssen des Corona-Gipfels. Sie vermissen eine Perspektive für die vom Lockdown betroffenen Unternehmen.

Es gebe nach dem Bund-Länder-Treffen vom Mittwoch keinen klaren Fahrplan, wann und unter welchen Bedingungen ganz oder teilweise geöffnet werden darf, so die IHK in Heidenheim. Teile der Region Ostwürttemberg lägen bereits seit Tagen unter einem Inzidenzwert von 50. Trotzdem fehle eine Perspektive, obwohl es in der Region Vorschläge für eine Öffnungsstrategie unter entsprechenden Hygieneregeln gäbe.

Auch die Handkammer Ulm ist mit den Beschlüssen des Corona-Gipfels unzufrieden Handwerkskammer Ulm, Pressestelle

Signal der Hoffnung fehlt

Auch die IHK Schwaben beklagt, dass den Unternehmen aus Tourismus, Gastronomie und Veranstaltungsbranche weiter ein Signal der Hoffnung fehle. Begrüßt wird die Überbrückungshilfe 3. Allerdings müssten die Gelder zügiger fließen, meint die Handwerkskammer Ulm. Zwischen Ostalb und Bodensee seien mehr als 3.000 Handwerksbetriebe direkt vom Lockdown betroffen.