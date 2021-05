Das Bahnprojekt Wendlingen-Ulm geht in die Endphase. Am Dienstag wurde mit dem Lückenschluss an der Filstalbrücke die Verbindung zwischen Ulm und Stuttgart hergestellt.

Zwei nebeneinander liegende Einzelbrücken bilden das Gesamtbauwerk: die Filstalbrücke. Sie verbindet zwei Tunnel miteinander, die jeweils aus der Mitte des Berges herauskommen und in 85 Metern Höhe das Filstal überqueren. Am Dienstag passierte mit dem Lückenschluss ein Meilenstein des Jahrhundertbauwerks: Das letzte fehlende Stück der Brücke wurde über die A8 in Richtung Ulmer Seite geschoben.

Mit dem Touchdown des Stahlträgers wurde die Verbindung zwischen Stuttgart und Ulm hergestellt. Nach acht Jahren Planung, Bau, Überwachung und Problemen wie Corona-Verzögerungen war das ein bewegender Moment, erzählt der leitende Ingenieur von der Deutschen Bahn, Igor Zaidmann. Es sei ein wichtiger Tag. "Letztendlich freut man sich dann das Werk abzuschließen. Und hier ist es jetzt bald soweit", sagt er.

Zentimeterarbeit auf der Baustelle

Das Ziel vor Augen ist die Stimmung gelöst auf der 200-Mann starken Baustelle. Treibende Kraft im wahrsten Sinne des Wortes ist der sogenannte Verschubmeister. Er sitzt an den Hebeln, die das 600 Tonnen schwere Gerüst Zentimeter für Zentimeter in Richtung Tunneleingang schieben - und zwar in aller Ruhe. "Für 56 Meter brauche ich ungefähr sieben Stunden", erläutert der Verschubmeister Uwe Uetzmann. In wenigen Tagen wird in schwindelerregender Höhe, 85 Höhenmeter über Mühlhausen, Baustahl montiert und danach wird betoniert.

Der Bau liegt im Zeitplan. Im Juli soll die Brücke fertig sein. Zum Jahreswechsel kann es dann erste Testfahrten geben. Ingenieur Zaidmann ist sich sicher: "2022 werden hier Züge fahren, in Richtung München und Ulm. Das wird funktionieren."

Höchste Eisenbahnbrücke in Baden-Württemberg

Die Filstalbrücke ist die höchste Eisenbahnbrücke des Landes. Sie gilt schon jetzt als ein Wahrzeichen Baden-Württembergs.