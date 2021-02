per Mail teilen

Nach zehn Jahren im Stuttgarter Landtag zieht sich der Ulmer Grünen-Abgeordnete Jürgen Filius aus der Politik zurück. Im SWR-Interview erklärt der 60-jährige Rechtsanwalt seine Beweggründe.

Nach zehn Jahren Stuttgarter Landtag ist für ihn Schluss: Ulmer Grünen-Abgeordneter Jürgen Filius. Jürgen Filius

SWR: Herr Filius, sind Sie nicht noch zu jung für den Rückzug aus der Politik?

Jürgen Filius: Ich fühle mich natürlich mit 60 noch nicht so alt, dass ich sage, ich möchte nichts mehr unternehmen. Aber ich habe schon 2011 entschieden, zwei Legislaturperioden - das ist der richtige Weg. Ich finde auch, dass wir Politiker und Politikerinnen immer wieder eine Rückkopplung haben sollten, in die Bereiche, aus denen wir auch kommen. Bei mir ist das jetzt einfach die Juristerei und dann ist mit der Abgeordnetentätigkeit Schluss.

Welche Bilanz ziehen Sie denn nach zehn Jahren im Landtag? Was zählen Sie zu Ihren größten politischen Erfolgen?

Wenn man die zehn Jahre Revue passieren lässt, dann fällt mir sofort die Neubaustrecke mit dem neuen Bahnhalt Merklingen ein. Da habe ich mich sehr stark für eingesetzt. Dann das Polizeipräsidium in Ulm, wo letztendlich die Fäden zusammenlaufen. Es wurde eine Außenstelle der Rechtspflegeschule von Schwetzingen nach Ulm gebracht. Und das Haus des Jugendrechts, das jetzt auch hier in Ulm verwurzelt ist, damit Jugendliche schnell und effektiv wieder auf den richtigen Weg kommen können.

Für Ulm lagen Ihnen zwei Projekte am Herzen: Der Umbau des Bahnhofs und das Donaustadion. Konnten Sie da erreichen, was Sie wollten?

Das sind natürlich Herzensangelegenheiten von mir. Ich habe jetzt vor einer Woche nochmals mit den zuständigen Stellen gesprochen. Wir sind zuversichtlich, dass eine Finanzierung für das Ulmer Donaustadion weiterhin möglich ist. Beim Bahnhof hat zumindest die Deutsche Bahn AG gesagt, sie machen Veränderungen. Aber es sind nicht die Veränderungen, die jetzt durchschlagend wären, um dem Knotenpunkt Ulm ein Bild zu geben. Nämlich das einer guten Bahnhofshalle. Da ist weiterhin noch viel zu sprechen. Das kostet nicht wenig Geld, aber da bin ich auch zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden können.

Da hätten Sie sich also mehr Erfolg gewünscht. Gibt es noch andere Projekte, die nicht ganz gelungen sind?

Die Regio-S-Bahn ist ein Mammut-Projekt, wo ich mir gewünscht hätte, dass man da schon weiter wäre. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass der Schienenverkehr in der Region nochmals eine größere Stärkung erfahren kann.

Als junger Mensch waren Sie in der Friedensbewegung aktiv, kamen schon früh zu den Grünen, waren lange im Ulmer Gemeinderat. Was hat Sie da am stärksten geprägt oder geärgert?

Als ich eingestiegen bin in die Politik, wollte ich einfach, dass wir auch Veränderungen vornehmen können. Ich habe mich nie mit Dingen abgefunden und gesagt: So ist das halt. Die Hochrüstung, das war für mich immer eine Vorstellung, wo ich gerade als Mensch, der in der katholischen Jugendarbeit auch tätig war, überhaupt nicht vorstellbar fand, dass wir diesen wunderschönen Planeten möglicherweise hochjagen. Deshalb war für mich der Impuls zu sagen: Ich muss mich auch politisch engagieren, das habe ich auch mit jungen Jahren schon gemacht.