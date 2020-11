per Mail teilen

Die Pläne der Stadt Heidenheim, an Silvester ein großes Feuerwerk zu zünden, werden derzeit heftig diskutiert. Die einen finden, das Geld werde verpufft, andere können es kaum erwarten.

Die Befürworter sind geradezu euphorisch: "Für Heidenheim passt das, strikt, klar, einfach abgegrenzt, super", sagt eine Passantin und eine andere Dame ergänzt: "Ich liebe das Feuerwerk oben - bringt ein bisschen Leben, ein bisschen Licht!"

Ein zentrales Feuerwerk über der Stadt anstatt Geböller in jeder Straße - das ist der Plan des Heidenheimer Oberbürgermeisters. (Symbolbild) Imago imago images / PA Images

So argumentiert auch Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU). Alle hätten schwierige Monate hinter sich, zumindest das kommende Jahr wolle man freudig begrüßen. "Da machen wir mehr als sonst", so Ilg. Das bedeute in diesem Fall auch weniger Belastung für die Umwelt. Ein professionelles Feuerwerk verursache weniger Müll, als wenn jeder seine Straße "zumüllt". Der OB hofft nun, dass Bürgerinnen und Bürger zuschauen, statt selbst zu böllern.

Auftakt einer neuen "Tradition"?

Das Silvester-Feuerwerk könnte der Auftakt zu einem festen Bestandteil in Heidenheim werden. 20.000 Euro lässt sich die Stadt das Spektakel kosten. Das wiederum sorgt für Ärger: Das Geld könne viel besser eingesetzt werden - für die Obdachlosen, für die Tafeln, argumentieren die einen, für die Kultur, sagen die anderen.

Gute Sichtbarkeit für alle

Bürgermeister Ilg nimmt die Kritik gelassen und sieht noch einen entscheidenden Vorteil. Das Feuerwerk werde vor dem Heidenheimer Schloss gezündet und ist somit in der ganzen Stadt gut zu sehen.

Flexible Entscheidung möglich

Trotzdem könnte das Zünden der Feuerwerkskörper in der letzten Sekunde noch abgeblasen werden. Dann nämlich, wenn am Silvesterabend Nebel über der Stadt Heidenheim läge. Ein Feuerwerk, das nicht zu sehen ist, sei auch kein Feuerwerk, sagt der OB.