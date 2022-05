Feuerwerk über Heidenheim aus Solidarität mit der Ukraine

Ein Feuerwerk in blau-gelb soll am Sonntag über Heidenheim zu sehen sein. Es ist eine Solidaritätsaktion für die Ukraine. An der Aktion "fireworks4peace" beteiligen sich 15 Länder weltweit.

So ähnlich könnte das "Feuerwerk für den Frieden" aussehen. Felix Antoniuk wird vergleichbare Effekte in den Farben der Ukraine nutzen, sagte er dem SWR. Felix Antoniuk - Hellstone Fireworks

Der Titel ist symbolträchtig: "We are the world" soll am Sonntagabend in Heidenheim erklingen. Denn der Heidenheimer Pyrotechniker Felix Antoniuk hat ein Musikfeuerwerk, oder wie er es nennt: "Pyromusical", vorbereitet. Geplant ist ein großes Lichterbild: Das Peace-Symbol in den ukrainischen Farben blau-gelb. Und dann ein "Höhenfeuerwerk", das teilsynchron zur Musik abgefeuert wird.

Feuerwerk in Heidenheim auf die Musik von "We are the world" Das Feuerwerk findet statt in Heidenheim an der Brenz

Reutenen

Wendeplatte Crailsheimer Weg.



Beginn ist um 21:30 Uhr. Das "Pyromusical" zu "We are the World" von Felix Antoniuk dauert fünfeinhalb Minuten.

fireworks4peace findet weltweit statt

Das Feuerwerk in Heidenheim ist Teil eines internationalen Projekts: "#fireworks4peace" findet in mehr als 15 Ländern statt, darunter Australien, Japan, den USA, Spanien, Tschechien, Polen und anderen mehr. Die beteiligten Pyrotechniker sprechen vom "größten Feuerwerkskunstprojekt aller Zeiten".

fireworks4peace in Heidenheim an symbolträchtigem Datum

Das Datum - der 8. Mai - ist bewusst gewählt: Es markiert das Ende des zweiten Weltkriegs. Man wolle mit dem Feuerwerk ein weltweites Zeichen setzen, um für Frieden, Freiheit und Menschenwürde einzustehen, so die Veranstalter. Es soll den "Zusammenhalt der demokratischen Wertegemeinschaft" zeigen.

"Sobald es ein Feuerwerk gab, hieß das immer auch gleich: Es herrscht Friede!"

Bleibt die Frage, warum ausgerechnet mit Feuerwerkskörpern und Explosionen am Nachthimmel die Solidarität mit der Ukraine bekundet werden soll. Felix Antoniuk begründet das so: Historisch gesehen sei das Feuerwerk eine Erfindung chinesischer Kanoniere, die ihr Wissen um den Umgang mit Schwarzpulver, ihre Expertise auch in Friedenszeiten anwenden wollten. "Sobald es ein Feuerwerk gab, hieß das immer auch gleich: Es herrscht Friede!", sagt Antoniuk.

Pyrotechniker Felix Antoniuk hat das Musikfeuerwerk für Heidenheim initiiert. SWR Kristina Priebe

fireworks4peace in Heidenheim - schöne Bilder sollen Traumata "überlagern"

Gleichwohl ist ihm klar: es knallt. Aber er hofft, dass die "schönen Bilder", die er in den Nachthimmel malt, ein Stück weit die Kriegstraumata ukrainischer Flüchtlinge "überlagern" können, sagte er im SWR Interview. Die Geflüchteten in Heidenheim werden durch Plakate in ukrainischer Sprache über die Aktion und ihre Hintergründe informiert. Insbesondere für die Kinder sei dies wichtig.

Antoniuk fühlt sich vom Krieg in der Ukraine auch persönlich betroffen. Zum einen stammte sein Großvater aus der Ukraine. Zum anderen hat er selbst eine ukrainische Familie, die vor dem russischen Angriff geflüchtet ist, bei sich zuhause aufgenommen.