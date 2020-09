Rauch aus einem Waldstück hat am Donnerstag in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Unbekannte hatten bei einem Trinkgelage im Wald ein Feuer entzündet. Die Polizei fand leere Schnapsflaschen und Einbruchsspuren an einer Hütte. Nach Angaben des Besitzers hatten dort schon mehrfach ungebetene Gäste eine Party gefeiert.