Feuerwehreinsatz im BWK

Im Bundeswehrkrankenhaus ist am Montag bei Arbeiten an der Lüftungsanlage ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Arbeiter mit einem Schweißbrenner einen Ventilator ausgebaut. Dabei geriet eine Filtermatte in der Lüftung in Brand und es entstand starker Rauch. Die Besonderheit des Einsatzes bestand darin zu verhindern, dass der Rauch in die Bereiche der Patientenebenen eindringt, so die Feuerwehr.