Wenn es brennt, braucht auch die Feuerwehr in Blaubeuren Löschwasser. Das holt sie aus Hydranten. Wenn die Helfer da nicht ran kommen, kann es lebensgefährlich werden. Blaubeuren hatte Glück.

Unbekannte haben in Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis Schachtdeckel von Feuerwehrhydranten mit Silikon zugeklebt. Das stellte die Feuerwehr jetzt bei einer Routinekontrolle fest.

Unbekannte haben die Schachtdeckel in Blaubeuren mit Silikon zugeklebt. Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Blaubeuren

So etwas habe er noch nie erlebt, sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Blaubeuren am Donnerstag dem SWR. Die Schachtdeckel waren ohne Werkzeug nicht aufzubekommen.

Silikon gegen klappernde Schachtdeckel?

Vermutlich hatten sich Anwohner an dem Geklappere gestört, wenn Autos und Lkw über die Schachtdeckel fahren, so der Kommandant weiter. Probleme für die Feuerwehr gibt es mit Schachtdeckeln immer wieder mal: Teilweise werden Müllsäcke hineinstopfen oder sie werden bei Straßenbauarbeiten versehentlich zubetoniert. Im Ernstfall würden so die Löscharbeiten behindert. In Blaubeuren ermittelt jetzt die Polizei.