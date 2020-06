Eine aufmerksame Passantin und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr haben verhindert, dass ein Haus in Langenau (Alb-Donau-Kreis) in der Nacht zum Samstag in Flammen aufging. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere brennende Müllcontainer gemeldet worden. Eine Scheibe des Gebäudes war wegen der Hitze bereits gesprungen. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das Haus, in dem etwa zehn Menschen schliefen. Verletzt wurde niemand.