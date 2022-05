Feuerwehr holt Kuh vom Gleis - Zugverkehr war unterbrochen

per Mail teilen

Die Feuerwehr hat in Illertissen im Kreis Neu-Ulm mit 40 Einsatzkräften eine entlaufene Kuh von einer Bahnstrecke geholt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Landwirt gemeldet, dass drei seiner Kühe fehlten. Zwei konnten schnell eingefangen werden. Die dritte wurde an einer Bahnlinie gesichtet und anschließend von einem Team von Feuerwehr, Polizei und freiwilligen Helfern niedergerungen und mit einem Seil gefangen. Die Deutsche Bahn musste deshalb den Zugverkehr unterbrechen.