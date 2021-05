Die Feuerwehr hat am Montag eine Ente und ihre elf Küken in der Heidenheimer Innenstadt gerettet. Wie die "Heidenheimer Zeitung" berichtet, hatte die Ente auf einem Flachdach bei den Schlossarkaden gebrütet. Am Montagmorgen seien die Küken mit der Entenmutter von dem rund fünf Meter hohen Dach geflattert. Im Innenhof fing die Feuerwehr die Tiere ein und setzte sie in der Brenz bei Schnaitheim aus.