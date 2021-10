Ein Bereich des Krankenhauses in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Mittwochnachmittag evakuiert worden, vier Verletzte kamen in ein anderes Krankenhaus. Am Abend konnte Entwarnung gegeben werden.

Im Bereich des Alb-Donau-Klinikums in der Spitalstraße waren laut Polizei "ungewöhnliche Gerüche" festgestellt worden. Die Zufahrt zum Krankenhaus wurde daraufhin komplett gesperrt. Grund für den Geruch waren offenbar Reinigungsarbeiten mit Säure an einem Abfluss. Vier Menschen leiden unter Atemwegsproblemen Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses hatte über Atemprobleme geklagt, Einsatzkräfte wurden alarmiert. Anschließend wurde der betroffene Klinikbereich geräumt. Drei Krankenhausbeschäftigte und eine Patientin kamen mit Atemwegsproblemen in ein anderes Krankenhaus. Die Abflussrohre wurden anschließend gespült, das betroffene Gebäude durchlüftet. Dann konnten Patientinnen und Patienten sowie die Beschäftigten wieder zurück in die Klinik.