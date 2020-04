In Laichingen im Alb-Donau-Kreis sind erneut die Anwohner einer Seniorenwohnanlage durch einen Feueralarm aus dem Schlaf gerissen worden. Dies war laut Polizei in den vergangenen sechs Monaten bereits mehrfach passiert. Diesmal betätigte ein Unbekannter um 2:20 Uhr am Ostermontag den Alarmknopf eines Feuermelders im Außenbereich der Anlage. Die Feuerwehr Laichingen und mehrere Streifen der Polizei rückten an. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Alarm grundlos ausgelöst worden war. Die Polizei spricht von einem "makabren Scherz". Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Die Beamten ermitteln wegen des Missbrauchs von Notrufen.